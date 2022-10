“Sei obeso | niente Arma” | ma il giudice lo arruola “Errore nel peso” | la decisione viene ribaltata

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 15 ottobre 2022) Non è solo una questione di. L’attaccamento al proprio Paese e alla divisa dipende da ben altro. Lo dimostra la sentenza del Consiglio di Stato che “assolve“ dal reatro di “troppa ciccia“ di un ragazzo (all’epoca 19enne) di Palermo. L’obesità non rappresenta un ostacolo insormontabile perrsi nell’dei cCrabinieri, ha stabilito il Consiglio di Stato, che ha dato ragione al giovane siciliano che ha vinto anche al Consiglio di Stato la propria battaglia per diventare militare, riuscendo a far passare dei principi non considerati dal Comando generale. Una battaglia lunga tre anni: il ragazzo ha avuto la meglio in primo e in secondo grado è il Comando Generale dell’è stato condannato a pagare le spese processuali La storia Il protagonista di questa storia, A.G. (ora 21enne), è residente a Ficarazzi ...