Rugby femminile | Mondiali 2022 | l’Australia condanna la Scozia e sogna i playoff Gli USA soffrono | ma battono il Giappone e tornano in corsa

Leggi su oasport

(Di sabato 15 ottobre 2022) È iniziato questa notte il secondo weekend dellaWorld Cupe in campo sono scese due formazioni in piena, in una sfida da dentro e fuori. Australia-ha dato il via al fine settimana, mentre a seguire c’è stata la sfida tra USA e. Ecco come è andata. Si inizia, come detto, con Australia e. Entrambe sconfitte all’esordio, entrambe obbligate a vincere per restare inalmeno per uno dei migliori terzi posti. E la sfida è emozionante ed equilibrata come ci si poteva attendere alla vigilia. Parte meglio la, che nei primi minuti mette in difficoltà le australiane e al 9’ trova la meta con Lana Skeldon per il 5-0 iniziale dopo una maul devastante. Match che resta equilibrato, con ...