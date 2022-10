“Non suono per i russi” | chi è Yuryi Kerpatenko | il famoso direttore d’orchestra freddato nella sua casa a Kherson

(Di sabato 15 ottobre 2022) Aldel Music and Drama Theatre Mykola Kulish è stato fatale il rifiuto di esibirsi al concerto del primo ottobre, organizzato dalle forze di occupazione per mostrare il “ripristino di una vita pacifica”

Yuriy Kerpatenko "si è rifiutato di collaborare con gli occupanti, l'esercito russo lo ha ucciso a colpi di arma da fuoco nella sua stessa casa" ...Lasciare Kherson finita sotto l'occupazione dell'esercito russo per il direttore della Filarmonica Yuryi Kerpatenko non è mai stata un'opzione: restare al proprio posto, fedele all'Ucraina, è stato l' ...