Firenze Post

Per questo motivo, oggi, a Bruxelles, come in ogni capitale europea, si, nel panico, alla ... e che trova ora anche il consenso dei paesi dell'OPEC+ (tredici paesi tra cui, Kuwait, Arabia ......paese quale è l'non può che esserci che un inasprimento della violenza sia da parte dei manifestanti ormai infestati da provocatori e agenti stranieri, sia da parte del regime chealle ... Iran reagisce alle accuse: “Ue e Usa tengano approccio realistico sulle proteste” E' quanto ha affermato il ministro degli Esteri, Hossein Amirabdollahian, in una conversazione telefonica avuta ieri sera con l'Alto rappresentante per la Politica estera dell'Ue, Josep Borrell ...Dalla morte, il 16 settembre, della giovane curda iraniana Mahsa Amini arrestata per il velo messo male, l’ennesima rivolta popolare esplosa in Iran non accenna a placarsi, nonostante la mano pesante ...