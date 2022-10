Denise Pipitone | i tweet choc di Vittorio Feltri | “Questa storia ha rotto le ba*le”

di Silvana Palazzo), ex pm Angioni a Tunisi/ "Vivo qui, una ragazza potrebbe essere lei" ALESSIA PIFFERI, IL CASO DELLA PICCOLA DIANA A QUARTO GRADO Anche il caso di Alessia Pifferi , ..., la mamma Piera Maggio e la pista della 'Valtellina' 'Ho un quadro molto chiaro, non ho dubbi di chi siano i colpevoli. Non sono mie illazioni, sono ipotesi che hanno portato un ...Farà discutere il post del direttore editoriale del quotidiano Libero, Vittorio Feltri, sul caso di Denise Pipitone. “La vicenda della piccola Pipitone è talmente intricata che ci ha rotto le balle”, ...La mamma di Denise Piera Maggio: "Non sono mie illazioni, sono ipotesi che hanno portato un pubblico ministero a chiedere 15 anni di reclusione per una persona" ...