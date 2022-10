Corriere dello Sport

TORINO - Bonucci sì o Bonucci no Il grande dilemma dell'avvicinamento dellaal derby del giudizio riguarda il capitano. In campo o escluso eccellente Negli ultimi allenamenti, Allegri ha provato una difesa senza Leo, il che farebbe pensare a un sacrificio pesante in un ...Joronen nel frattempo protagonista ,per un palo di Crnjgoi al 46' e Lucioni che salva su ... Asse Frabotta - Mulattieri, cross del giocatore di proprietà dellae ' estirada ' dell'... Brivido Juve per il derby: in difesa cambia tutto. Rischio Allegri Su Gazzetta: "Lautaro fa gola“, “Assalto di PSG e United, ma lui dice no“, “La super partita di Barcellona lo ha rimesso al centro del mercato: lo chiama anche ...Possibile esclusione per Bonucci difesa completamente brasiliana. Milik disponibile in corso d’opera. Chiavi della regia affidate a Locatelli, al suo fianco McKennie e Rabiot ...