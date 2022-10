Alluvione Marche | in pochi anni la natura è stata stravolta e questi sono i risultati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 ottobre 2022) di Paolo Malintoppinato nelle. Ho trascorso gran parte della mia esistenza in questa regione. Non essendo di tenera età, posso dire di aver visto la trasformazione del territorio che è avvenuta negli ultimi 60. Fino agli’60 le nostre colline erano completamente piantumate. Prevalentemente, c’erano file di alberi (aceri) che sostenevano le viti. C’erano, inoltre, le piante dei vari frutti e molti ulivi. I poderi erano spesso limitati dalle siepi (preziose). Il terreno aveva ancora capacità di assorbire l’acqua. Aveva un effetto “spugna” sia per merito della rotazione delle coltivazioni che della concimazione esclusivamente organica. Nel giro di, per non avere intralci e per facilitare l’utilizzo di macchine agricole sempre più grandi, gran parte degli ...