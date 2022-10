“Vi sveliamo il segreto della nostra amicizia” | George Clooney e Julia Roberts vent’anni insieme e mai un flirt

Leggi su dilei

(Di venerdì 14 ottobre 2022) L’tra uomo e donna esiste? Questa è una domanda che spesso ci si pone. Per molti sembra quasi impossibile, mentre per altri è quasi ovvio che anche due persone di sesso diverso ed eterosessuali possano instaurare un legame amicale senza secondo fini e senza che mai nessuno dei due ci provi con l’altro. Del team “uomo/donna sì” sono sicuramente due grandissime star di Hollywoodche rivedremo presto al cinema in Ticket to Paradise e che hanno rivelato in una recentissima intervista ildel loro rapporto.: un una donna, come, per amico Quello che è uscito nelle sale lo scorso 6 ottobre, Ticket to Paradise, è il quinto ...