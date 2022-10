Toscana | sulla Scalinata Monterosso di Carrara nasce il primo eco - murales multimediale d' Italia

Un'opera unica e innovativa che diffonde un messaggio di sensibilizzazione nel segno della sostenibilità : è questa Impollinèmesi, primo eco - murales multimediale d'Italia. A partire dal 14 ottobre ...... temporali con intensità di 5.000 fulmini l'oraSicilia con allagamenti estesi, sono solo ... Al centro: soleggiato salvo addensamenti traed Umbria. Al sud: miglioramento con ultimi ...CALENZANO - No alla multiytility in Toscana. Lo afferma Sinistra per Calenzano contraria alla realizzazione della società multiutility che unificherebbe ...Sono 2.373 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 407 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.966 con test rapido. Il numero dei contagiati ri ...