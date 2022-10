Scoppia il caso appunti di Berlusconi L' affondo di Meloni | Non sono ricattabile

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Le prime due caselle, quelle delle presidenze di Senato e Camera, riempite secondo i tempi prestabiliti, ma non senza pesanti strascichi all'interno della coalizione. È scontro aperto tra Giorgiae Silvio. La presidente di Fdi, che punta a chiudere il prima possibile la squadra di governo, si trova a dover fare i conti con un alleato, il Cav, che non ci sta a farsi imporre la linea dalla premier in pectore. E il mancato sostegno di Forza Italia al momento del voto per Ignazio La Russa a Palazzo Madama è direttamente collegato a questi attriti, e conseguenza anche del veto disulla presenza nell'esecutivo della fedelissima del Cav, Licia Ronzulli. A far salire la tensione alle stelle c'è poi soprattutto l'appunto - catturato dagli obiettivi dei fotografi - chesfogliava ieri mentre ...

Berlusconi fotografato ieri durante la seduta del Senato mentre maneggia un foglio con degli appunti, in cui si leggono alcune considerazioni sulla leader di Fdi. L'immagine è stata pubblicata da Repu ...