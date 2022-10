Sace e Unicredit in soccorso del gruppo industriale Miri | 1 | 5 mln per far fronte ai rincari energetici

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 14 ottobre 2022)ha erogato il suo primo finanziamento assistito da Garanzia SupportItalia di, per un importo di 1,5 milioni di euro, in favore di Mcq srl, società delSpa, specializzata nell’efficientamento energetico. L’obiettivo dell’operazione, si legge in una nota, “è supportare la necessità di capitale circolante dell’azienda campana per sostenerla nell’esecuzione del contratto di riqualificazione energetica a favore di Eav, la Società della Regione Campania per la gestione del trasporto pubblico regionale”.Garanzia SupportItalia è il nuovo strumento straordinario previsto dal Decreto Aiuti, nell’ambito del Temporary Crisis Framework varato dalla Commissione europea e valido fino al 31 dicembre 2022, per sostenere i finanziamenti rilasciati dagli istituti di credito ...