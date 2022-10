Riscaldamento | arriva la stretta e fa paura Ecco chi soffrirà di più

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Quindici giorni in meno, riduzione di un grado della temperatura e di un'ora al giorno per ilquest'inverno. Il ministero della Transizione ecologica Roberto Cingolani ha firmato il decreto per il risparmio energetico che posticipa di 8 giorni la data di accensione dei termosifoni e anticipa di 7 giorni lo spegnimento. Date che variano a seconda delle sei zone climatiche individuate in Italia. Il documento prevede esenzioni per “edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili" e "agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili". Queste tre misure, secondo la stima dell'Enea (l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), farebbero risparmiare 2,7 miliardi di ...