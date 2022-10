Parlamento | Fico | ' auguri a La Russa e Fontana | guida in momento delicato Paese'

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - “I mieiai neo eletti presidenti di Camera e Senato Lorenzoe Ignazio La. Avranno il compito di rappresentare le istituzioni erle in unper il nostro. Buon lavoro”. Così in una nota Roberto

ilGiornale.it

Sarà mio onore dirigere il". Esordisce così il neo presidente della Camera, Lorenzo ... Ignazio La Russa, e, tra gli altri, a tutti i funzionari della Camera e al predecessore, Roberto. ...Subentra a Roberto. Alla quarta votazione, Fontana ha ottenuto 222 voti. Sono state 6 le ... E' rientrato ilcon il 25 settembre, alle ultime elezioni politiche, eletto all'uninominale ... L'ultimo "regalo avvelenato" di Fico: il Parlamento non può entrare in funzione Applausi anche per il predecessore Roberto Fico, ementre meno approvazione invece quando si ... e auspicate dalla Costituzione» ha affermato il presidente. «Il ruolo del Parlamento, sia all'interno ...Avranno il compito di rappresentare le istituzioni e guidarle in un momento delicato per il nostro Paese. Buon lavoro . Così in una nota Roberto Fico.