Overwatch 2 si aggiorna con tanti FIX ed alcune novità

Leggi su gamerbrain

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Se state giocando ad2, sarete lieti di sapere che è disponibile un nuovomento, il quale risolve numerosi problemi che affliggevano il free to play, oltre ad introdurre nuove mappe edmodifiche che potete consultare a seguire. Nuovomento correttivo per2 Risolto un problema con l’interfaccia Report su console Risolto un bug su PlayStation che impediva di acquistare altri articoli nel negozio dopo il rimborso di un altro articolo Risolto un problema per cui i crediti Legacy non erano la valuta predefinita selezionata per gli acquisti nella Galleria degli eroi Risolto un bug per cuiemote/pose eroiche erano bloccate e valutate in modo errato Risolti gli oggetti nella Galleria degli Eroi che non potevano essere acquistati Risolto ...