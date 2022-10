L' uomo che corre completamente nudo sul lungomare

E per colororestano, econtribuiscono come ogni altro cittadino al progresso del Paese, non negare una piena cittadinanzae', per ogni donna e, baricentro di appartenenza, diritti e ......volta nella mia vita mi sono sentita ascoltata da unnon perché mi voleva ma perché desiderava ascoltarmi ed è Amaurys . L'ho scelto come un fratello. Quindi può sempre arrivare qualcunoti ...(ANSA) - BERLINO, 14 OTT - "Che una città come Berlino, che un uomo come Willy Brandt ci siano da guida in questi tempi di guerra: le sue politiche di aperture a Est hanno portato alla caduta del muro ...C’è un vuoto enorme nella società italiana, culturale e politico. La destra lo occupa con tutta la sua carica reazionaria e identitaria. Lo fa perché ritiene di averne la legittimità, ma anche perché ...