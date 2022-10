Lorenzo Fontana eletto presidente della Camera da tutto il centrodestra Duro il Pd | ' Uno sfregio'

- Al contrario di quanto successo ieri al Senato, stavolta l'esponente leghista ha avuto l'appoggio di tutto il centrodestra anche se i voti per lui sono stati 222 e all'appello ne mancano circa una ..Il leghista, anti - abortista e filo - putiniano, nemico del mondo Lgbtq+, non è un profilo facile da gestire ma "Spettava alla Lega e noi abbiamo votato chi ci hanno indicato, come ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Milano, 14 ott.(Adnkronos) – "Ho apprezzato nell'elezione di entrambi i presidenti (Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, ndr) il fatto che siano stati scelte personalità non scialbe ma culturalmente ...