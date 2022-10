Lorenzo Fontana è stato eletto presidente della Camera Appello alla coesione | La diversità è la grandezza dell' Italia

Leggi su agi

(Di venerdì 14 ottobre 2022) AGI -è il nuovo. Il leghista èal quarto scrutinio ottenendo 222 voti. Via liberaForza, dopo lo strappo consumatosi ieri al Senato. I presenti al quarto scrutinio sono stati 392, i votanti 392. Nessun astenuto. Oltre a, che ha ottenuto 222 voti, hanno ricevuto voti Guerra 77, De Raho 52, Richetti 22. Le schede disperse sono 2, le bianche 6, le nulle 11. Le opposizioni, per evitare un 'caso La Russa due' - con tanto di accuse e veleni reciproci per individuare i 'traditorì che hanno contribuito, con la segretezza del voto, ad eleggere la seconda carica...