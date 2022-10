FÀ LA TUA SCELTA – WWE EXTREME RULES 2022

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 14 ottobre 2022) LA RIVELAZIONEDopo video, messaggi criptici, qr code ed indizi da decifrare che hanno mandato in tilt le cervella di tanta gente, abbiamo la conferma.Bray Wyatt è tornato ufficialmente in WWE e questo è soltanto l’inizio.Sappiamo bene che la superstar in questione è una mente geniale, creativa e piene di idee bizzarre ma funzionali al progetto.Il modo in cui si è rivelato al pubblico è stato unico e sensazionale lasciando quel velo di mistero che continuerà a farci ragionare su tutte le possibili ipotesi.Il cameo dei personaggi che lo hanno accompagnato nell’ultimo periodo può in realtà nascondere ben altro.Ogni parola che è stata detta ha un perché ben preciso. Una dote che rende Wyatt come una sorta di catalizzatore, capace di ipnotizzare ogni utente in ascolto.Il primo passo è stato compiuto ma quelli che dovranno essere fatti successivamente avranno un ulteriore ...