Orizzonte Scuola

... tempistiche per l'operatività della società in house di gestione del Servizio idrico integrato; bando dipubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di seiregionali; gestione ...Un documento dell'ANP, Associazione NazionalePubblici e Alte Professionalità della ... così diversi poi dai dati registrati durante le rilevazioni INVALSI, hannoa svalutare il voto ... Concorso dirigenti scolastici, titoli valutabili e punteggio spettante. Max 30 punti Un terzo dei vigili è costretto ogni mattina a restare in ufficio per occuparsi di scartoffie. Oltre 1.600. Un numero che appare ancore più impressionante perché nella ...E' questo il dato diffuso dal vice sindaco Sandro Cretella, alla scadenza dei terminI. Il prossimo 25 ottobre un altro bando in uscita ...