Caso Mark Caltagirone | Michelazzo e Perricciolo citate in giudizio

L'amore (tormentato o meno) è stato il filo conduttore dell'ottava puntata del GF Vip. Messi da parte - solo momentaneamente - ildi Marco Bellavia, l' affaireCaltagirone e i tormenti di Pamela Prati, Alfonso Signorini ha voluto puntare (quasi) tutto sui buoni sentimenti e sulle vicende personali di alcuni dei ...Zuckerberg torna ad attaccare Apple , accusandola di vendere hardware a prezzi esageratamente ... in quelincentrata sul metaverso e sulla necessità che questo rimanga un ecosistema aperto. ...Attilio Romita ha detto la sua sul caso di Pamela Prati e Mark Caltagirone. Il giornalista ha delle perplessità in merito. Ma qualiMark Zuckerberg torna ad attaccare Apple, accusandola di vendere hardware a prezzi esageratamente elevati per trarne il massimo profitto. L'accusa sulle strategie e le politiche adottate dall'azienda ...