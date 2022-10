Caso Joao Felix | la posizione dell'Atletico Madrid

Monta unper l'Atletico Madrid. Si tratta diFelix, fantasista portoghese rimasto in panchina nell'ultima gara di Champions e in odore di possibile addio. Può diventare una buona occasione L'ultima ...MADRID (Spagna) - All'Atletico Madrid scoppia ilFelix . Secondo " A Bola " ci sarebbe una frattura insanabile tra il giocatore ed il tecnico Diego Simeone al punto che il portoghese vorrebbe andare via già a gennaio. La goccia che avrebbe ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Non è un periodo positivo in casa Atletico Madrid: i Colchoneros, reduci dal pareggio europeo con il Club Brugge, si trovano al attualmente..