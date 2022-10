Camera | in corso lo scrutinio per il presidente In Aula striscione anti-Fontana | candidato del centrodestra

(Di venerdì 14 ottobre 2022) È inallala quarta votazione per l’elezione del: potrebbe essere quella decisiva, il quorum richiesto è la maggioranza assoluta. Polemiche sulla candidatura alla presidenza delladi Lorenzo, vicesegretario della Lega ed ex ministro,Lgbt eabortista. Appena iniziata la votazione, Rachele Scarpa ed Alessandro Zan del Pd espongono un grandecon la scritta “No a unomofobo pro Putin”. Tajani annuncia che Fi lo voterà

. Il giorno dopo la plateale frattura al Senato, il centrodestra prova a ricompattarsi alladove è inlo scrutinio per l'elezione del presidente. Questa mattina infatti anche Forza Italia ha fatto sapere che appoggerà il leghista Lorenzo Fontana , sostenuto dai Matteo Salvini e ...33 minuti fa Colloquio Salvini - Meloni nel cortile dellaÈ innel cortile dellaun colloquio tra la leader di Fdi Giorgia Meloni e il segretario della Lega Matteo Salvini. I due ...Roma - "No a un presidente omofobo pro Putin". E' lo striscone apparso sui banchi del Partito democratico, retto da tre deputati, nel corso delle votazioni per l'elezione del presidente della Camera.Al via la prima chiama del quarto scrutinio per l'elezione del presidente della Camera. È necessaria la maggioranza assoluta, quindi 201 deputati. Si elegge ...