Boniek | «Mi rivedo in Zielinski Napoli? Spalletti può davvero vincere»

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Zibiha parlato a Il Mattino del, die della stagione degli azzurri per la lotta allo Scudetto Zibiha parlato a Il Mattino del, die della stagione degli azzurri per la lotta allo Scudetto. Le sue dichiarazioni:– «Mi paragonerei a, per lui è arrivato il momento di». SCUDETTO – «Senza infortuni e con la concentrazione attuale,puòpuntare alla vittoria finale». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Zibiha parlato a Il Mattino del Napoli, di Zielinski e della stagione degli azzurri per la lotta allo Scudetto Zibiha parlato a Il Mattino del Napoli, di Zielinski e della stagione degli azzurri per la lotta allo Scudetto. Le sue dichiarazioni: ZIELINSKI - "Mi paragonerei a Zielinski, per lui è arrivato ...... il Brasile di Zico, la Polonia die la Germania di Rummenigge, tutti i più forti. È stato ... Ioqualcosa nel sorriso di Dybala, ma la verità è che no, sfortunatamente, adesso non c'è. ...Zbigniew Boniek ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle ottime prestazioni del centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski ...Bonierk, ex calciatore, nel corso della sua intervista al quotidiano Il Mattino, ha parlato anche del centrocampista Piotr Zielinski.