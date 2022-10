Avellino | scontro a fuoco tra la polizia e i rapinatori che stavano preparando un colpo ad un portavalori Morto un malvivente

(Di venerdì 14 ottobre 2022) - Una pattuglia intima l'alt, le due auto non si fermano, inizia l'inseguimento e poi una sparatoria. Uno deiviene ...

- Una pattuglia intima l'alt, le due auto non si fermano, inizia l'inseguimento e poi una sparatoria. Uno dei rapinatori viene ...... indumento indossato anche dai suoi complici, è stato abbondonato nell'auto lasciata sui binari del passaggio a livello della frazione Villa San Nicola del comune di Cesinali (), a poche ...Una banda di malviventi ha rubato un furgone e due auto in provincia di Chieti. E si è poi diretta ad Avellino per assaltare un portavalori. Nella sparatoria con la polizia uno dei rapinatori è stato ...Progettava l'assalto ad un portavalori la banda di rapinatori pugliesi che ieri sera, intorno alle 20:30, a Cesinali, alle porte di Avellino, ha avuto un ...