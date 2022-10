PLAION e Dead Island 2

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 13 ottobre 2022) (Adnkronos) –– sviluppatore, publisher, distributore e leader mondiale nell’ambito dell’entertainment – è felice di annunciare la sua partecipazione con uno splendido setting per una photo opportunity da urlo dedicata all’attesissimo “2” e con 4 titoli giocabili in anteprima assoluta in Italia. Durante il festival, all’interno della Casermetta San Paolino, potrete trovare due aree tematizzate distinte, entrambe ricche di attività imperdibili. I protagonisti saranno alcuni dei titoli più emozionanti, spaventosi e divertenti della line-up. Nella prima area interamente dedicata a “2” i visitatori potranno immergersi nel setting più cool della manifestazione, dai toni pulp, gore e californiani, per vivere una vera esperienza horror direttamente nel ...