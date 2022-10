Milan | aggiornamenti dall’infermeria | recuperi più vicini per tre giocatori

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Il tecnico del, a breve, potrà avere nuovamente a disposizione tre, rimasti fuori nelle ultime settimane per infortunio: gli. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il, reduce dalla sconfitta contro il Chelsea in Champions League, sta preparando la sfida contro il Verona in campionato. Mister Pioli, come ormai Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.