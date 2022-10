Guida TV | programmi di stasera | giovedì 13 ottobre 2022

(Di giovedì 13 ottobre 2022)aitv della prima serata di oggi,13.10.2021, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore Fiction RAI2 Unabomber Documentario RAI3 Volley Femminile: Mondiali Italia-Brasile Sport RETE4 Dritto e Rovescio Attualità CANALE5 Grande Fratello VIP Reality Show ITALIA1 Atomica Bionda Film LA7 PiazzaPulita Attualità REALTIME Io e…il mio volto sfigurato Docureality CIELO The Keeper Film TV8 UEFA Europa League: Lazio-Sturm Graz Calcio NOVE Only Fun – Comico Show Varietà first appeared on Ascolti Tv Blog.

... sotto ladi Anna Rita Porcu. In questa giornata di inaugurazione, l'idea è di fare festa con ... che le ha portate in tourneé in Italia e all'estero, intelevisivi, in progetti teatrali....su vasta scala incentrati sulla formazione degli insegnanti e sullo sviluppo didi studio ... Le lineerientrano nel piano d'azione per l'istruzione digitale (2021 - 2027) e nel piano d'...Replica puntata Beautiful del 13 ottobre 2022. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'intero episodio trasmesso da Canale 5 in streaming ...Dal 13 al 23 ottobre, la Festa del Cinema di Roma 2022 porta nella capitale film e star: ecco tutto quello che non potete perdervi del programma.