GF VIP | chi viene eliminato tra Nikita | Attilio | Giaele | Gegia e Charlie? Sondaggi e percentuali del televoto di stasera

Patrizia Rossetti è una conduttrice televisiva e personaggio mediatico. La sua carriera è iniziata nel 1982, quando è stata co - conduttrice del Festival ......47 - GRANDE FRATELLO(LIVE) 18:58 - GRANDE FRATELLO19:10 - AMICI DI MARIA 19:40 - UOMINI E ...15 - Sulle orme dell'assasino con Joe Kenda 1 Stagione Ep.7 19:15 - Cash or Trash -offre di ...Volano gli stracci a Ballando con le Stelle, situazione sempre più tesa con la giuria: si parla di "insulto sessista", è bagarre.Al Gf Vip il caso di Marco Bellavia non smette di far discutere. Ora prende la parola anche il figlio Filippo, di appena 15 anni, per denunciare il ...