GF Vip | Antonella Fiordelisi provoca Antonino Spinalbese | la reazione di Edoardo Donnamaria

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Tutto è cominciato la scorsa notte, quandosi trovava nella stanza blu in compagnia di Giaele De Donà, Charlie Gnocchi e. Quest’ultimo a un certo punto le ha chiesto un massaggio molto intimo, ai glutei, che la modella prontamente gli ha fatto. Mentre parlava con gli altri, quindi,ha fatto stendere l’ex di Belen Rodriguez sul letto e ha cominciato a massaggiarlo in maniera molto sensuale. GF Vip 2022,geloso di: il massaggio sexy diPeccato che in quel momento da lì passasse, che si è molto risentito della cosa. Si è quindi sfogato con ...