Commissione Ue propone status candidato per Bosnia-Erzegovina

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Laeuropea raccomanda che laottenga lodida parte del Consiglio Ue, a condizione che vengono adottate una serie di misure per rafforzare la democrazia, la funzionalità delle istituzioni statali, lo stato di diritto, la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, e per garantire la libertà dei media e la gestione dell'immigrazione nel Paese.La raccomandazione è contenuta nel pacchetto sull'allargamento 2022 che laha adottato oggi, e che fornisce una valutazione dettagliata dello stato di avanzamento e dei progressi compiuti dai Balcani occidentali e dalla Turchia nei rispettivi percorsi verso l'adesione all'Unione europea, con particolare attenzione all'attuazione di riforme fondamentali, e come guida per le ...

Finanza Repubblica

Lasottolinea inoltre che continuera' a sostenere gli sforzi di riforma dei paesi dei Balcani occidentali e ad accelerare la loro integrazione, nel loro insieme, nell'Ue. 'Nel giugno 2022 ...... le parti sociali, i servizi per l'impiego pubblici e privati, le camere di commercio e dell'industria, gli erogatori di istruzione e formazione, i lavoratori e le imprese, ladi ... UE, Commissione propone status di candidato per Bosnia-Erzegovina Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...(Teleborsa) - La Commissione europea presenterà le sue proposte contro il caro energia la prossima settimana e saranno discusse al Consiglio Energia formale del 25 ottobre. L'annuncio è ...