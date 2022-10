(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Google avrebbe deciso di impegnarsi per rilasciare un importante aggiornamento diOS, cosìfa conL'articolo proviene da Tutto

TuttoAndroid.net

Inoltre, non viene menzionata la frequenza con cui l'aziendail Pixel Watch con nuove ...promette quattro anni di aggiornamenti dell'interfaccia utente One UI e del sistema operativoOS ...Sotto la scocca c'è il processore Snapdragon4100+ che Qualcomm ha annunciato nell'estate di ... Mancano al momento gli altri dettagli tecnici che integreremo una volta che l'aziendala ... Wear OS si aggiornerà ogni anno come Android