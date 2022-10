“Un maglione in più contro il caro bollette” | le assurde misure di un comune pavese

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Pavia, 11 ott – Le gravi problematiche legate all’attuale crisi energetica iniziano a venire fuori nelle loro incredibili contraddizioni reali, scaturite da un radicale cambio di credenze e comportamenti influenzati dai vari discorsi propinati dai media mainstream e da una certa parte politica. Nel piccolo paese di Robbio,di seimila abitanti in provincia di Pavia, il sindaco Roberto Francese ha attuato per la propria comunità una serie di discutibiliche dovrebbero evitare gli sprechi, limitando le spese causate dal. La risposta politica del sindaco, della giunta e dei consiglieri comunali è stata quella di vestirsi con abiti pesanti. Vestirsi pesantiil“Abbiamo scollegato la caldaia comunale dal mio ufficio e ...

Cure-Naturali.it

Così risparmieremo la metà dei metri cubi di gas e, considerando che costadel doppio, i numeri dovrebbero tornare'. Nel palazzo comunale sono stati messi dei 'sensori di movimento' per cui le ...a casa invece che camicia o blusa, magaripesante e di quelli in armadio che non mettevamo. E plaid davanti alla tv e qualcosa davanti alle finestre, quei tubi di stoffa o che ... Parliamo di gas e inverno alle porte: cosa dobbiamo aspettarci davvero - Cure-Naturali.it