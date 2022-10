SPID anche per i minorenni | ma sotto il controllo dei genitori | le info utili

...al sito istituzionale dell'Inps e autenticarsi immettendo le consuete credenziali di accesso (, ... l'indennità si può richiederemediante il Contact Center dell'Inps, chiamando il numero 06.... adesso il Dl Aiuti ha previsto l'aperturaper i dipendenti con una contribuzione figurativa ... bisogna collegarsi con il sito Inps, entrare tramite password eed essere in possesso di una ...Il 24 ottobre finirà il termine massimo per presentare domanda e chiedere il bonus psicologo. Secondo un rapporto dell’Inps ne sono giunte finora 340 mila, di cui oltre 180 mila da giovani. Ma le riso ...Ecco chi deve presentare domanda del bonus 200 euro perché finora non l'ha ricevuto: percorso sul sito Inps e come fare per le partite Iva ...