Convocato per le 16 di oggi il Consiglio federale della Lega per discutere gli obiettivi previsti e fare il punto della situazione. Lo annuncia in una nota lo stesso partito.ROMA, 12 OTT Il leader della Lega Matteoha convocato alle 16 il consiglio federale del partito per fare il punto della situazione. Lo informa una nota del partito. . Salvini convoca alle 16 il consiglio federale della Lega - Ultima Ora Atteso l'incontro tra Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. Il 13 ottobre si insedia il nuovo Parlamento ...La presidenza del Senato dovrebbe andare a Fratelli d’Italia, ossia La Russa, ma il prezzo di questa operazione sarà deciso nel supervertice di oggi tra i tre ...