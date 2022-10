Roma | oggi rifinitura pre Betis | assenti Dybala e altri due big

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)per i giallorossi alla vigilia del match di ritorno contro ilSiviglia: outma non soloalle prese quest’con l’allenamento dialla vigilia del match di Europa League contro ilSiviglia. Assente l’infortunato, così come l’altro indisponibili Karsdorp. Non c’era neanche Nicolò Zaniolo che, come ricordato da Sky Sport, dovrà scontare ora la squalifica in Europa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

RomaToday

Assistita dall'avvocato Alessandro Simeone, ha così deciso di presentare al Tribunale civile didomanda di 'reintegrazione e di manutenzione nel possesso' di tutto quello che è sparito dal suo ..., 12 ott. - L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità di una terapia ... "Siamo orgogliosi di portarequesta innovazione ai pazienti che soffrono di ipercolesterolemia ... Maltempo a Roma: strade chiuse per allagamento, disagi in città (ANSA) - ROMA, 12 OTT - Oxford è in testa alla classifica per il settimo anno consecutivo, l'Università di Harvard rimane al secondo posto, mentre l'Università di Cambridge fa un salto dal quinto ...Torturato e sequestrato dal proprietario di casa perché non pagava l’affitto. Accade a Castel Gandolfo, vicino Roma, dove un uomo di 38 anni è stato ridotto in fin di vita per non essere riuscito a ...