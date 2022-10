Rivolta a Est

Leggi su panorama

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Cecoslovacchia, Bulgaria, Ungheria, Serbia, Moldavia... Sono molti i Paesi europei che si ribellano alle sanzioni anti-russe deliberate da Bruxelles: sia per motivi economici sia per storici sentimenti filo Putin. Un’opposizione che crea instabilità nella Ue e che, proprio per questo, viene alimentata dal Cremlino. «Vergogna, vergogna, prima la Repubblica Ceca» urlavano migliaia di persone scese in piazza a Praga il 28 settembre per protestare contro il governo, l’inflazione, i rincari energetici e le sanzioni europee alla Russia per la guerra in Ucraina, considerate la madre di tutti i mali. Oltre alle bandiere nazionali sventolavano quelle blu con le stelline Ue sovrastate da una «x» rossa. In piazza c’erano sia i comunisti sia gli ultranazionalisti con l’europarlamentare Christine Anderson dell’Afd, il partito di estrema destra tedesco, che dichiarava: «La vostra lotta è la mia ...