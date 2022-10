“Non l’avevamo testato…” Rivelazione choc di Pfizer sul vaccino

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Nella giornata del 10 ottobre, al Parlamento Europeo, si è tenuta l’audizione sulla legittimità dei contratti conclusi da Ursula Von Der Leyen ed il ceo di, Albert Bourla, il quale però si è rifiutato di testimoniare dinanzi ai vertici Ue. L’oggetto dell’indagine sono stati proprio gli acquisti dei vaccini Covid-19 per una somma pari a ben 71 miliardi di euro, cifra che corrisponderebbe a 4 miliardi e mezzo di dosi, ovvero 10 per ciascun cittadino europeo. Poche ore fa, specificatamente, si è discusso sulla legittimità della terza fornitura di sieri – pari a quasi due miliardi di dosi – che la presidente della Commissione Europea ha negoziato autonomamente con il numero uno di. Alle richieste delle settimane scorse di pubblicare gli sms scambiati tra i due, Ursula non ha mai risposto. Ed è da lì che sono nati i primi sospetti su una ...

