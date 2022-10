Nell’intervista ad Angela Lansbury finora inedita la confessione su Jessica Fletcher

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Personaggi tv – Con lei se ne è andato un altro pezzo di Novecento. Nella giornata di ieri, 11 ottobre 2022, all’età di 96 anni, è morta. Nota in tutto il mondo per il ruolo dine “La signora in giallo”, l’attrice aveva recentemente ricevuto un Tony Award alla carriera che però non ha ritirato di persona. Difatti la sua ultima apparizione pubblica risale al 2019, quando partecipò al Robert Osborne Celebration of Classic Film a Beverly Hills. In queste ore, subito dopo l’annuncio della scomparsa, è stata pubblicata dal «New York Times» un’intervista con lei registrata nel 2010: “Ha parlato con noi con l’intesa che sarebbe stata divulgata solo dopo la sua morte”, fanno sapere. Leggi anche l’articolo —> Addio a Bruno Arena dei “Fichi d’India”: le cause della morte ...