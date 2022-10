Napoli-Ajax | le formazioni ufficiali

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Ledi: non pervenuta: non pervenuta Fonte immagine in evidenza: Flikr.com PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pochi istanti di paura quelli vissuti ieri sera a, nella centralissima via Medina, dove un gruppo di ultrà partenopei hanno aggredito alcuni ...Proprio il numero 9, nel frattempo passato in estate al, stava per regalare un successo storico alla squadra di Frustalupi, raggiunta dall'negli ultimi 3'. Un 1 - 1 che lascia sensazioni ...L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la partita di oggi contro l’Ajax. C’è anche un ritorno tra i più attesi. Mercoledì 12 ottobre alle ore 18.45 il Napoli ...Rientra Zielinski, partito in panchina a Cremona, e Olivera e Lozano dovrebbero partire dall'inizio nella logica dell'alternanza con Mario Rui e Politano. I dubbi riguardano il sostituto di Rrahmani, ...