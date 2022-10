Milan | senti Mount | ' Sorpreso dal rigore Spiace per Tomori | non andava espulso'

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) La ferita brucia ancora, per i tifosiisti. E le dichiarazioni rilasciate da Masonai canali ufficiali del Chelsea non potranno che aumentare il disappunto per l'operato dell'arbitro ...

Calciomercato.com

La ferita brucia ancora, per i tifosi milanisti. E le dichiarazioni rilasciate da Mason Mount ai canali ufficiali del Chelsea non potranno che aumentare il disappunto per l'operato dell'arbitro ...Come mai in questi anni nè Juve, nè, nè Inter l'hanno mai cercato Difficile da dire, il ... quando tibene in un posto riesci a dare di più". E se questo posto non è una big, pazienza . ... Milan, senti Potter: 'Chelsea non al massimo' VIDEO Il gioiello del Chelsea, Mason Mount, commenta l’episodio decisivo della sfida col Milan: “Forse era rigore, ma il rosso ha rovinato la partita” ...Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del Chelsea dopo la vittoria con il Milan in Champions League, Mason Mount - protagonista del rigore ...