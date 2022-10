Meloni | vertice centrodestra | verso intesa su presidenti delle Camere

Salvini annuncia nel pomeriggio un consiglio federale della Lega. Intanto Silvio Berlusconi torna al Senato per le pratiche di ...A sbloccare la situazione, sottolinea ancora l'esponente di FdI, sarà ila tre tra i leader del centrodestra. L'incontro fra la, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi 'servirà a delineare ...E dall'elezione dei due presidenti - nulla è ancora sicuro. Le trattative tra Fdi, Forza Italia e Lega per la formazione del nuovo governo infatti, scrive il Corriere della Sera, sono ancora in una fa ...A poco più da 24 ore dalla prima seduta di Senato e Camera nella XIX fervono i contatti nella maggioranza di centrodestra tanto per la squadra dei ministri quanto, ...