Majorette - Porsche 911 GT3 RS | super sportiva Doc

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Lei è lastradale che ti permette di arrivare in pista guidandola su strada, divertirti sui cordoli e tornare a casa. Stiamo parlando della911 GT3 RS, che in occasione della nuova generazione, la 992, porta sulle strade di tutti i giorni l'innovazione tecnica e aereodinamica sviluppata dal reparto motorsport di Zuffenhausen. Infatti, se nel passato del modello l'estremizzazione della 911 passava dalla potenza assoluta, ora non è più così, perché oggi il marchio di Stoccarda ha posto buona parte delle sue attenzioni sulla downforce. E a confermarlo ci pensano i numeri. Il boxer 4.0 aspirato ha avuto solo un piccolo incremento di potenza, passando da 510 a 525 CV grazie a un nuovo profilo degli alberi a camme e alla messa a punto generale. Mentre l'aerodinamica è da vera auto da corsa: l'alettone e le appendici anteriori sono attivi e ...