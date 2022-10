LIVE Berrettini-Carballes Baena 7-5 5-6 | ATP Firenze 2022 in DIRETTA | fasi caldissime del secondo set

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-5. Un altro turno di battuta solido dello spagnolo che rimane a condurre in questo set. 40-15 Il nastro devia il recupero die lo mette fuori gioco. 30-15 Sul nastro lo slice di. 15-15 Arriva male sul dritto: muove bene la palla. 0-15 MARTELLA CON IL DRITTO! Ritmo infernale! 5-5. Bellissimo rovescio lungolinea die bel game al servizio. 40-0 L’ace con traiettoria esterna! 30-0 Gran servizio e smash a rimbalzo. 15-0 Prima esterna e dritto preciso in contropiede. 5-4. Lo spagnolo serve bene e obbligaa servire sotto ...

...76(6) sul cinese Zhang Zhizhen rende più solida la sua nona posizione nella Pepperstone ATP... Avere due top player come Jannik Sinner e Matteo, poter contare su otto dei migliori venti ...OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTAscritta, per non perdersi davvero nulla.- CARBALLES BAENA, ATP FIRENZE 2022: PROGRAMMA MERCOLEDI' 12 OTTOBRE Ore 11:00 Erier/Miedler (AUT) - ...Nella terza giornata dell’ATP di Gijon si stanno disputando anche le ultime sfide di primo turno. Nel primo parziale il russo ha strappato per primo il servizio all’avversario, ma ha subito l’immediat ...Matteo Berrettini scenderà in campo contro Roberto Carballes Baena nel secondo turno del torneo ATP 250 di Firenze. Come seguire il match in tv oggi.