La Spal punta su De Rossi “Voglio ripagare questa fiducia”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) FERRARA (ITALPRESS) – “Anche se sono stato nel mondo del calcio per 30 anni, entrare in un altro spogliatoio con un’altra veste mi faceva venire non dico paura o dubbi ma dei pensieri, perchè è un nuovo ruolo, una nuova vita, è come passare dalle elementari alle medie. Tacopina mi ha parlato di lavorare insieme come presidente e allenatore quando ancora giocavo, ha sempre visto qualcosa in me e spero di ripagarlo”. Daniele Deè pronto per la sua nuova avventura, la prima di allenatore, alla. “Mi hanno dato grandee c’è grande amicizia con Tacopina, c’è stima e gratitudine. Lui è un sognatore e un vincente. Sono onorato di lavorare con lui”. Il nome di Deè stato accostato in passato ad altre panchine “ma quando si trattava di darmi le chiavi, in tanti hanno avuto i loro legittimi dubbi. Solo ...

Solo laha avuto il coraggio misto a follia di chiamarmi e sono felicissimo di essere qui'. De Rossi sa che è 'sempre complicato fare l'allenatore e ancora di più farlo in corsa, ma se hai ...Solo laha avuto il coraggio misto a follia di chiamarmi e sono felicissimo di essere qui". De Rossi sa che è "sempre complicato fare l'allenatore e ancora di più farlo in corsa, ma se hai ...FERRARA (ITALPRESS) – “Anche se sono stato nel mondo del calcio per 30 anni, entrare in un altro spogliatoio con un’altra veste mi ...Calcio ora per ora In tredici anni di carriera qui in Italia, non sono mai stato cosi' In tredici anni di carriera qui in Italia, non sono mai stato cosi' felice di presentare un allenatore come lo so ...