Kaley Cuoco è incinta | la star aspetta una bambina con Tom Pelphrey

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Ladi The Big Bang Theory, su Instagram l'annuncio speciale a tutti i suoi fan: l'attriceunacon il fidanzato Tom. Ieri è arrivata una notizia molto speciale da, l'attrice celebre per il ruolo di Penny in The Big Bang Theory è, lei e il fidanzato Tomavranno una. Anche Tom Phelphrey ha celebrato la news con una romantica dichiarazione d'amore alla compagna su Instagram.ha annunciato la sua gravidanza tramite un post Instagram, regalando una sbirciatina al suo pancione per tutti i suoi follower. L'attriceuna ...