Il ritorno di One Tree Hill | ma cosa fanno oggi gli attori?

Da qualche settimana, su Amazon Prime Video, è arrivata One, serie tv made in America andata in onda 10 anni fa per la prima volta sui canali Rai. Al centro della narrativa drammi adolescenziali, partite di basket e amori impossibili. Tra i protagonisti, Chad Michale Murray che grazie a questa serie, soprattutto, ottenne il successo. Dopo Oneha preso parte a show come Southland e Agent Carter ed è anche entrato nel cast di Scream Queens. Recentemente ha recitato in Riverdale. Tra le altre protagoniste, Hilarie Burton che lasciò la serie nel 2009. Ha partecipato a serie come White Collar e ha preso parte a qualche episodio di Grey's Anatomy nei panni della della dottoressa Lauren Boswell.