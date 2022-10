Vanity Fair Italia

Kardashian ha concluso il suomostrando la sua gratitudine: 'Ringrazio i dottori, so quanto non avrebbero voluto fare un taglio sulla mia faccia, ma lo avete fatto per proteggermi. Mi ...... portandoci a vivere in prima persona la nascita e la realizzazione di questo affascinante. The Kardashians, stagione 2 (22 settembre 2022) Kris, Kourtney, Kim,, Kendall e Kylie sono ... Il racconto di Khloé Kardashian: «Ho rimosso un tumore dal viso»