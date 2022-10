I vipponi contro Charlie Gnocchi | scoppia il caos e volano insulti nella notte

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)è uno dei concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 7 che più adora coinvolgere i coinquilini. Non è la prima volta che mostra le sue doti da leader ed, ogni tanto, organizza dei giochi. Proprio durante la giornata di ieri, il vippone aveva intenzione di organizzare qualcosa insieme ai suoi colleghi per passare il tempo e divertirsi. Peccato che molti di loro si siano rifiutati. Inutile dire che èto un grosso litigio. GF Vip 7, irifiutano di giocare con, lui non ci sta I concorrenti che si sono rifiutati di partecipare al gioco sono stati principalmente: Amaurys Perez, Antonino Spinalbese, Pamela Prati e George Ciupilan.si è immediatamente indispettito. Lui è convinto che sia inutile cercare di organizzare cose belle da poter ...