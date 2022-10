I cinque italiani al manicomio di Canberra

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Presso ildisono ospiticittadini: i parenti li hanno portati in Australia, in quanto nel nostro paese non si può rinchiuderli. Sono vari i cittadiniospiti in vari manicomi anche in India. La questione è sempre la stessa. Solo le famiglie facoltose possono permettersi di pagare una retta di 15.000 dollari per mantenere un congiunto al. E chi è povero? Risponde un assistente sociale. “Si arrangia, ci sono strutture abusive in Italia che con 350 euro al mese ti tengono il matto che di solito scappa. Ma poi viene ripreso”. Aldicomunque il problema non è dato solo dagli ospiti, come dimostra questa telefonata intercettata: “Pronto? Bar del sanatorio?”. Barista: “No, siamo il bar ...