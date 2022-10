Haaland e la sua dieta a base di cuore e fegato di mucca | l’esperto mette in guardia gli sportivi | “Consumare tante proteine fa scivolare verso l’insufficienza renale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Fisico possente, ma tanta agilità che si traduce in gol segnati a raffica. È Erling, il calciatore norvegese che da quest’anno milita nel Manchester City in Premier dove sta macinando record su record di marcature. Secondo quanto ammesso da lui stesso nel documentario: The Big Decision, uno dei segreti di tanto vigore atletico e qualità di gioco sarebbe la suache prevede 6.000 calorie al giorno. In altre parole, tanto pollo, pesce, spazio a un po’ di pasta e verdure. Ma in particolare, carne rossa, soprattuttodie un altissimo consumo diè così giustificato dalle esigenze sportive di? Che ripercussioni ci possono essere per l’organismo? “Una ...